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Сегодня, 19:00

Врач сборной России высказался об условиях проведения товарищеского матча с Египтом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач сборной России Михаил Вартапетов высказался об условиях проведения товарищеского матча с олимпийской сборной Египта.

«Как играть в такую жару? Нормально, можно, морально-волевые качества. Ничего, предусмотрена гидратация заранее, ребята подготовились. Все живые люди. Египтяне тоже играют в такую погоду. Опасно ли играть в такую погоду? Неподготовленным опасно. Но мы следим. Будет перерыв для водопоя. Я думаю, что все нормально будет», — приводит слова Вартапетова «РБ Спорт».

Матч пройдет в Суэце. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной России и олимпийской команды Египта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vrach-sbornoj-rossii-o-matche-s-egiptom-igrat-v-takuyu-zharu-mozhno-na-moral-no-volevy-h-kachestvah/
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