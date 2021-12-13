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Леонид Слуцкий высказался о конфликте Карпина и Дзюбы

10:29
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о конфликте наставника сборной России Валерия Карпина и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я могу сказать свои выводы из работы с Дзюбой. Мы с ним дружим у нас хорошия отношения. Но я могу его объективно оценить. Артем, если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше это знамя бы понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать», — сказал Слуцкий в интервью на Youtube-канале «Осторожно: Собчак».

Тренер ответил, одобряет ли он решение Карпина не вызывать Дзюбу в национальную команду.

«Если он видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы, а он определенных модельных характеристик, то он делает все правильно. Если Артем, как модель может использоваться в каких-то схемах, то тут мы уже не может говорить правильно или неправильно. Это просто факт. Карпин выстраивает свою игровую модель без большого такого форварда, который хорошо играет спиной и подыгрыше, но не такого подвижного, как условный Федя Смолов», — заявил он.

История конфликта Карпина и Дзюбы тянется со времен их совместной работы в «Спартаке». В октябре нападающий отказался от вызова в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира, сославшись на плохую форму. После этого тренер уже не вызывал его в национальную команду.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
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Монако 0
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31%

1.47

ТБ 3.0

19%

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ИТБ1 (1.5)

18%

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Дополнительная информация:

https://youtu.be/SCu5dPKF9FQ

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Карен Саркисян все материалы автора
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