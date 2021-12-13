Леонид Слуцкий высказался о конфликте Карпина и Дзюбы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о конфликте наставника сборной России Валерия Карпина и нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Я могу сказать свои выводы из работы с Дзюбой. Мы с ним дружим у нас хорошия отношения. Но я могу его объективно оценить. Артем, если ему доверить поднять упавшее знамя, я не видел человека, который лучше это знамя бы понес. Но если вдруг ты на него не рассчитываешь, он всю эту свою огромную созидательную силу пустит на разрушение. И это непроизвольная реакция, то есть он не хочет этого делать», — сказал Слуцкий в интервью на Youtube-канале «Осторожно: Собчак».

Тренер ответил, одобряет ли он решение Карпина не вызывать Дзюбу в национальную команду.

«Если он видит свою игровую модель без игрока плана Дзюбы, а он определенных модельных характеристик, то он делает все правильно. Если Артем, как модель может использоваться в каких-то схемах, то тут мы уже не может говорить правильно или неправильно. Это просто факт. Карпин выстраивает свою игровую модель без большого такого форварда, который хорошо играет спиной и подыгрыше, но не такого подвижного, как условный Федя Смолов», — заявил он.

История конфликта Карпина и Дзюбы тянется со времен их совместной работы в «Спартаке». В октябре нападающий отказался от вызова в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира, сославшись на плохую форму. После этого тренер уже не вызывал его в национальную команду.