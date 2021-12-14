Гаджиев: «В сборной попросили больше времени на подготовку и снять один тур РПЛ»

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев рассказал о содержании совещания технического комитета во вторник, 14 декабря.

«Этот технический комитет был посвящен планам подготовки разных сборных. Тренеры национальной сборной обратились с просьбой дать больше времени на подготовку. Снять один тур. Дальше, наверное, будут проходить согласования с клубами», — сказал Гаджиев «СЭ».

24 марта 2022 года сборная России проведет стыковой матч против Польши за право попадания в групповой турнир чемпионата мира по футболу-2022.