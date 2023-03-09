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Колосков: «Было бы глупостью отказаться от игры с Ираном из-за отсутствия зрителей»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что товарищеский матч между сборными Ирана и России может пройти при пустых трибунах.

«Для обеих сборных это имеет значение. Вы же понимаете, что такое играть со зрителями и, что такое играть без зрителей. Меньше эмоций, меньше настроя — обычная тренировочная игра на сборе. Очень жаль, что не будет зрителей. Может это какой-то фейк. Если ФИФА разрешила игру, то не могут зрителей не пустить. Наверное, местные причины. Конечно, для футболистов будет неполноценная игра.
Было бы глупостью с нашей стороны отказаться от игры из-за отсутствия зрителей. Мы едем играть, тренер ставит определенные задачи. Нас принимают в гости, а мы ультиматумы будем ставить?» — цитирует Колоскова «Спорт День за Днем».

Встреча Иран — Россия пройдет 23 марта в Тегеране. Пресс-служба федерации футбола Ирана объявила, что игра с большой долей вероятности пройдет без зрителей.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/vyacheslav-koloskov-glupo-otkazyvatsya-ot-matcha-s-iranom-iz-za-otsutstviya-zriteley-
Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
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