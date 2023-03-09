В сборной Ирака подтвердили проведение товарищеского матча с командой России в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад подтвердил, что товарищеская игра с национальной командой России пройдет в Санкт-Петербурге.

«Матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Мы давно хотели сыграть с вашей национальной командой, поэтому не видим никаких проблем провести матч на территории России», — приводит слова Имада Sport24.

Тренировочный сбор национальной команды перед товарищескими матчами с Ираком и Ираном пройдет с 19 по 28 марта.