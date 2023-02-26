Сборная России сыграет с Ираном 23 марта в Тегеране

Сборная России сыграет против национальной команды Ирана, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на директора по связям с общественностью федерации футбола страны Ирана Амира Махди Аллави. Матч пройдет 23 марта в Тегеране.

Отмечается, что между федерациями футбола стран подписал меморандум о сотрудничестве.

В 2022 году сборная России по футболу провела три товарищеских поединка. Россияне обыграли Киргизию (2:1), а также сыграли вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой.