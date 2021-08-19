Дасаев: «Сейчас у сборной России нет явного первого номера, поэтому и приглашают пять человек»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал довызов вратаря «Байера» Андрея Лунева в состав национальной команды на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

«Это, наверное, хорошо, — сказал Дасаев «СЭ». — Лунев проявил себя в чемпионате России, хорошо играл за «Зенит». Жалко, что в «Байере» его считают вторым вратарем. Все в его руках, чтобы изменить ситуацию. А вообще, проверять нужно всех вратарей, чтобы все они росли. 5 вратарей — это, может, даже и хорошо. Ничего страшного, ибо из этих 5 будет выбор. На данный момент это правильно. Пускай вызывают, пускай готовятся. Эти вратари должны чувствовать, что они один из лучших в России».

Дасаев также считает, что у сборной России нет явного первого номера в воротах.

«На данный момент я не могу сказать, какая тройка должна ехать. Надо смотреть на игры в чемпионате, подготовку, сборы. Это решать не мне, а тренерскому штабу сборной России. Сейчас я согласен, что у нас нет явного первого номера. Наверное, поэтому и приглашают пять человек в сборную. Только так можно выявить, кто будет первый», — добавил Дасаев.

1 сентября в Москве сборная России сыграет с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022. 4 сентября с Кипром (Никосия), 7 сентября — с Мальтой.