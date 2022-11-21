Карпукас расстроен, что не сыграл в товарищеских матчах за сборную России
Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас прокомментировал ничейные результаты товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.
— Первый вызов в сборную? Очень рад. Жалко, что не получилось сыграть.
— Почему?
— Это не ко мне вопрос. Не я принимаю решение.
— Как Карпин это объяснял?
— Это рабочий процесс. Никак. Все обычно.
— Впечатления сильно испортились?
— Не скажу, что испортились. Я профессиональный спортсмен, максималист. Ставлю перед собой максимальные цели. Но не получилось. Расстроился и все.
— Что ты вынес из сборов с Карпиным, что нового узнал?
— По сути не так много времени было, дай бог еще поработаю. Много нового еще узнаю.
— Был какой-то обряд проставы после первого вызова в главную сборную?
— Из-за того что не вышел, не было ничего такого.
— Ты понимаешь, почему сборная провела два не самых ярких матча с точки зрения игры в атаке?
— Много новичков, первый раз друг друга увидели, почувствовали. Если бы было чуть больше времени, результат был бы лучше.
— Как соперники в целом?
— Доставили проблемы. Не получилось выиграть. Хороший уровень.
— Ожидал такого?
— У меня не было никаких ожиданий. Просто не представлял.
— Вероятность перехода в Азию?
— Не знаю. Как вышестоящие люди примут решение, так и будет.
17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). 20 ноября в Ташкенте с таким же счетом завершилась встреча с Узбекистаном.