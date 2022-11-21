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Карпукас расстроен, что не сыграл в товарищеских матчах за сборную России

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Артем Карпукас прокомментировал ничейные результаты товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

— Первый вызов в сборную? Очень рад. Жалко, что не получилось сыграть.

— Почему?

— Это не ко мне вопрос. Не я принимаю решение.

— Как Карпин это объяснял?

— Это рабочий процесс. Никак. Все обычно.

— Впечатления сильно испортились?

— Не скажу, что испортились. Я профессиональный спортсмен, максималист. Ставлю перед собой максимальные цели. Но не получилось. Расстроился и все.

— Что ты вынес из сборов с Карпиным, что нового узнал?

— По сути не так много времени было, дай бог еще поработаю. Много нового еще узнаю.

— Был какой-то обряд проставы после первого вызова в главную сборную?

— Из-за того что не вышел, не было ничего такого.

— Ты понимаешь, почему сборная провела два не самых ярких матча с точки зрения игры в атаке?

— Много новичков, первый раз друг друга увидели, почувствовали. Если бы было чуть больше времени, результат был бы лучше.

— Как соперники в целом?

— Доставили проблемы. Не получилось выиграть. Хороший уровень.

— Ожидал такого?

— У меня не было никаких ожиданий. Просто не представлял.

— Вероятность перехода в Азию?

— Не знаю. Как вышестоящие люди примут решение, так и будет.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). 20 ноября в Ташкенте с таким же счетом завершилась встреча с Узбекистаном.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Катар 0
Эквадор 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
Сборная России по футболу
Артем Карпукас
0
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