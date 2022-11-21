Глебов признался, что сборные Таджикистана и Узбекистана его не удивили

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов прокомментировал ничейные результаты товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.

— Если подводить итоги товарищеских матчей, нужно ли это вообще было?

— Да.

— Почему? Для чего?

— Потому что приехал Сергей Пиняев, Карпукас из «Локомотива». Молодые ребята, которые в первый раз вызваны в сборную. И узнали вообще про существование сборной, что она есть, есть требования, игровые моменты и моменты в быту, чтобы они быстрее осваивались.

— Ты выходил на одну из игр с капитанской повязкой. Для тебя это честь?

— Честь, конечно. Гордость внутри была. Чуть больше ответственности, чем обычно.

— Разочарованы результатом? Две ничьи с не самыми сильными соперниками.

— Не удивили они нас. Надо было забивать.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). 20 ноября в Ташкенте с таким же счетом завершилась встреча с Узбекистаном.