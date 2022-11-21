Глебов признался, что сборные Таджикистана и Узбекистана его не удивили
Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов прокомментировал ничейные результаты товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном.
— Если подводить итоги товарищеских матчей, нужно ли это вообще было?
— Да.
— Почему? Для чего?
— Потому что приехал Сергей Пиняев, Карпукас из «Локомотива». Молодые ребята, которые в первый раз вызваны в сборную. И узнали вообще про существование сборной, что она есть, есть требования, игровые моменты и моменты в быту, чтобы они быстрее осваивались.
— Ты выходил на одну из игр с капитанской повязкой. Для тебя это честь?
— Честь, конечно. Гордость внутри была. Чуть больше ответственности, чем обычно.
— Разочарованы результатом? Две ничьи с не самыми сильными соперниками.
— Не удивили они нас. Надо было забивать.
17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0). 20 ноября в Ташкенте с таким же счетом завершилась встреча с Узбекистаном.