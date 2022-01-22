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Сегодня, 12:35

Карпин высказался об отсутствии главного тренера у сборной Польши перед стыковыми матчами

Карпин рассказал, что думает об отсутствии главного тренера у сборной Польши
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об отсутствии наставника у национальной команды Польши.

— Насколько вас интересует, тревожит или нет то, что сейчас происходит с кандидатурой главного тренера сборной Польши?

— Понятно, что интересует. Даже нам хотелось бы уже какой-то определенности, кто будет, чтобы понимать, к чему готовиться. Все, к чему мы готовились до, это все сейчас непонятно, под кого готовиться, так скажем. Придет тренер, как будет играть сборная Польши, даже, какая схема — вообще ничего непонятно.

— Ходили слухи о переносе матча из «Лужников». В итоге подтвердилось, что все-таки «Лужники». Насколько принципиально для вас, что большая арена, своя и заполненная болельщиками?
— Принципиально больше то, что она заполнена болельщиками. Большая арена и заполненная даже не на половину, а на четверть — смысл играть в «Лужниках»?

Стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022 с участием сборной России пройдут в Москве на стадионе «Лужники». Игра с Польшей пройдет 24 марта и начнется в 20.00 по московскому времени.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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