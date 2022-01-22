Карпин высказался об отсутствии главного тренера у сборной Польши перед стыковыми матчами

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался об отсутствии наставника у национальной команды Польши.

— Насколько вас интересует, тревожит или нет то, что сейчас происходит с кандидатурой главного тренера сборной Польши?

— Понятно, что интересует. Даже нам хотелось бы уже какой-то определенности, кто будет, чтобы понимать, к чему готовиться. Все, к чему мы готовились до, это все сейчас непонятно, под кого готовиться, так скажем. Придет тренер, как будет играть сборная Польши, даже, какая схема — вообще ничего непонятно.

— Ходили слухи о переносе матча из «Лужников». В итоге подтвердилось, что все-таки «Лужники». Насколько принципиально для вас, что большая арена, своя и заполненная болельщиками?

— Принципиально больше то, что она заполнена болельщиками. Большая арена и заполненная даже не на половину, а на четверть — смысл играть в «Лужниках»?

Стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022 с участием сборной России пройдут в Москве на стадионе «Лужники». Игра с Польшей пройдет 24 марта и начнется в 20.00 по московскому времени.