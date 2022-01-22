Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о победе форварда «Баварии» Роберта Левандовского в голосовании ФИФА.

— Почему на первое место поставили Левандовски в голосовании ФИФА? Почему не Месси или Криштиану, например?

— Потому что считаю Левандовски лучшим игроков мира в этом году.

— По совокупности каких причин?

— Потому что я так считаю, без совокупности причин. Потому что больше всех забил, например.

— Вручение Месси золотого мяча как оцените? Как голосование только за двух людей последние десять лет?

— Не ко мне вопрос. Я за Левандовски голосовал. В этом году и в том.

— Когда в таких голосованиях русский игрок появится?

— Без понятия.

— А по поводу общения с Фарке. Была широкая дискуссия, что тренд на иностранцев — серьезная пощечина российской тренерской школе. Вы так считаете?

— Это уже было в каком-то году, когда было много тренеров иностранцев, а потом русских тренеров стало больше, чем иностранцев. Периодически это все меняется. Через какое-то время будет больше русских тренеров.

«Золотой мяч» по итогам 2021 года получил форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Левандовски занял второе место.