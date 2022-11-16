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Карпин: «Много примеров таких, что ребята до 20 талантливые, а в 22 их уже нет»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин вспомнил времена, проведенные в «Спартаке», и поделился мнением об игре форварда Сергея Пиняева.

— Федун ушел, вы не хотите вернуться в «Спартак»?

— А это какое значение имеет?

— Вы помните игру с «Памиром» за «Спартак»?

 — Стадион запомнился — это все, что отложилось в памяти. Душанбе видели из окон автобуса и отеля.

— Считается, что Сергей Пиняев самый талантливый игрок России. Вы согласны с этим?

— Давайте посмотрим на его прогресс и развитие. Журналисты любят составлять рейтинги и обсуждать это. Много примеров таких, что ребята до 20 талантливые, а в 22 их уже нет. Пиняев и Захарян безусловно талантливые, но давайте посмотрим. Проведут лет пять на высоком уровне, тогда будем говорить.

Валерий Карпин
Сергей Пиняев
Сборная России по футболу
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