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Карпин: «Вызывать дополнительно никого бы не хотелось»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не планирует изменения в заявке на ноябрьские товарищеские матчи.

— Будете ли вы кого-то вызывать дополнительно, если кто-то получит травму?

— Вызывать дополнительно никого бы не хотелось, но составы на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном будут разными, так как между играми мало времени. На поле в Ташкенте выйдут другие игроки.

— Когда вы читаете экспертов, которые говорят, что им не интересны матчи сборной России, что вы чувствуете?

— Это их мнение, каждый человек имеет на него право. Если людям не интересно, то и говорить не о чем. Каждый волен думать, что хочет.

Сборная России проведет товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана, которые состоятся 17 и 20 ноября соответственно.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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