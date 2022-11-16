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Борис Игнатьев: «Сборной России важно показать, что она жива»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Таджикистана.

«Я плохо знаком со сборной Таджикистана, поэтому трудно сказать, какое сопротивление она нам окажет. Судя по последней игре с киргизами, думаю, что сопротивление будет эмоциональное — страсть, желание. Если мы не уступим в этом компоненте и подойдем к матчу с понимаем, что таджики будут пытаться испортить нам настроение, тогда, при уровне нашего индивидуального и командного мастерства, мы должны победить и сделать это без особых сложностей. Но может быть по-другому — так же, как было в Бишкеке.

Мне кажется, что мы сильнее сборной Таджикистана. Нам важно показать, что мы живы и работоспособны независимо от того, что происходит в мире. Плюс нужно понять, насколько мы конкурентоспособны», — сказал Игнатьев Metaratings.ru.

Товарищеский матч сборных Таджикистана и России состоится в четверг, 17 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/ignatev-sbornoy-rossii-vazhno-pokazat-chto-ona-zhiva-nezavisimo-ot-togo-chto-proiskhodit-v-mire-1415108/
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Борис Игнатьев
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