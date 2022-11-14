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Карпин рассказал, почему Кузяев присоединится к сборной после матча «Зенита» с «Факелом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, по какой причине Далер Кузяев присоединится к национальной команде после матча Кубка России «Зенита» с «Факелом». Игра состоится 16 ноября.

— Почему Кузяев приедет только после игры с «Факелом»?

— Клубы должны отпускать. Но это не я инициировал. Попросили, пошли навстречу. Мне так захотелось. На матч с Таджикистаном мы не планируем Кузяева. Он планируется на Узбекистан. Кто-то планируется на один матч, кто-то на другой.

— От чего это зависит?

— Очень много факторов. Кто-то сыграл 12 числа, кто-то раньше. У кого-то есть противопоказания играть на искусственном газоне. У Кузяева таких противопоказаний нет.

— Вам позвонил Семак и попросил за Кузяева?

— Нет, я с ним не общался. Позвонил Александр Иванович Медведев.

Валерий Карпин
Далер Кузяев
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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