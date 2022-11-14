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Сегодня, 14:59

Карпин рассказал о главной задачи после продления контракта с национальной командой

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о целях и задачах после продления контракта с Российским футбольным союзом (РФС).

— Задачи и цели после продления контракта? Задача — подготовить на ближайшее будущее, иметь понимание, какая команда может быть через полгода. В любой момент, когда нас вернут, иметь понимание того, что у нас на подходе. Поэтому на том сборе было 10 новичков, в этот раз 7-8 человек. Идет селекционная работа, если можно так сказать, потому что обычно в сборных это не происходит, все время есть какие-то турнирные задачи, но сейчас есть такая возможность: посмотреть, поработать с футболистами, с которыми, если бы у нас были турниры, мы бы их не смогли в таком количестве просмотреть. Эта задача осталась, осуществляем ее потихонечку.

5 ноября стало известно, что специалист продлил контракт с РФС и будет возглавлять национальную команду до 2024 года.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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