Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:03

Карпин рассказал о выборе соперников на товарищеские матчи

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе соперников на товарищеские матчи.

— Была ли у вас возможность выбирать соперников?

— Не было выбора. Не я этим занимаюсь. Мне сказали, есть возможность сыграть с Таджикистаном и Узбекистаном. Других вариантов нет. Значит, эти. Вариант с Ираном отвалился? Ну отвалился. Мне не интересно, я не спрашивал, почему.

— Насколько стал для вас ожидаемым отказ Боснии играть против России?

— Не состоялся и не состоялся. Это предполагалось. В данной ситуации чему-то может удивляться? Я уже ничему не удивляюсь.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
1
Читайте также
«Меня предали». Роналду в скандальном интервью разгромил «МЮ», Тен Хага, Рангника и Руни
В российских лыжах — новая звездная пара. Девушка на четыре года старше, ее избранник — из тундры
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин поделился мнением о прогрессе Пиняева и Скопинцева

Карпин: «Другой вариант какой? Неизвестно сколько ждать. Тогда давайте в Азию»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости