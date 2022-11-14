Карпин рассказал о выборе соперников на товарищеские матчи

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе соперников на товарищеские матчи.

— Была ли у вас возможность выбирать соперников?

— Не было выбора. Не я этим занимаюсь. Мне сказали, есть возможность сыграть с Таджикистаном и Узбекистаном. Других вариантов нет. Значит, эти. Вариант с Ираном отвалился? Ну отвалился. Мне не интересно, я не спрашивал, почему.

— Насколько стал для вас ожидаемым отказ Боснии играть против России?

— Не состоялся и не состоялся. Это предполагалось. В данной ситуации чему-то может удивляться? Я уже ничему не удивляюсь.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.