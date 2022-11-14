Карпин рассказал, на какой роли рассматривает Руслана Литвинова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, на какой позиции будет играть полузащитник Руслан Литвинов в ближайших матчах национальной команды.

— По поводу Руслана Литвинова. Он в «Спартаке» играет как центрального защитника, так и в опорной зоне. Вы его в какой роли рассматриваете?

— Посмотрим по состоянию других игроков, кто может сыграть центральным защитником, кто может опорным. Тоже самое можно сказать и по Баринову. Хорошо иметь таких игроков, которые могут сыграть, даже с учетом того, что у нас 25 полевых игроков, но все равно можно подвигать. Того же Захаряна. Он может сыграть на фланге, может сыграть опорным, восьмеркой больше. Тоже самое по Литвинову и Баринову. Посмотрим, в каком состоянии центральные защитники. Если есть нужда, что бы играли центральными защитниками, если нет, значит сыграют на своих позиция.

— То есть своя для Литвинова опорная?

— Он и там, и там неплохо смотрится. Поэтому какая его позиция не знаю.