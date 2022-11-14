Карпин рассказал о разговоре с игроками сборной России перед ближайшими товарищескими матчами

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с игроками, вызванными в национальную команду на ближайшие товарищеские матчи.

— Что вы сказали футболиста на собрании? Мы ставим задачи непременно обыграть Таджикистан и Узбекистан?

— Такую задачу я не ставлю. Такая задача всегда стоит. То есть выходить на поле и не выигрывать? Если ты выходишь играть во что угодно, я хочу выигрывать, как и все. Но попутно с этим хотелось бы посмотреть игроков, которые не так часто и долго были в сборной. Понятно, что есть какой-то риск, как это было с Киргизией, но это мои проблемы. Потом вы, не принимайте на себя, общественность начинаете кричать, орать, какая же у нас слабая команда и в каком порядке Киргизия. Ну, окей.

— В этом матче будет только шесть замен.

— С Таджикистаном, да.

— А в чем отличие от Киргизии?

— Тогда одна игра была только. Сейчас две. Тогда из 25 человек практически все сыграют, потому что две игры. А если бы была одна игра, то скорее всего также по 45 играли.