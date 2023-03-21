Карпин поделился мнением о возможном участии сборной России в чемпионате Центральной Азии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об участии национальной команды в первом чемпионате Центральной Азии.
— Смотря где, смотря когда. Пока ничего непонятно, ни дат конкретных, ни логистики. Когда станет понятно, тогда и скажем.
— Сделан условный шаг в Азию?
— Мы уже давно его сделали. Мы играем с азиатскими командами. А другого варианта играть нет.
— Вы ждете какого-то решения от рабочей группы?
— О ее существовании знаю, но что там обсуждается, не знаю.
— Вы разговаривали с Дюковым по поводу наших перспектив в Азии?
— Нет, такого разговора не было.
13 марта сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.
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