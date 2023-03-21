Карпин — о травмах Миранчука и Головина: «Расстроены были, все равно хотели приехать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал тот факт, что национальная команда не играет со сборными чемпионата мира. Также специалист поделился мнением об отсутствии Алексея Миранчука и Александра Головина из-за травм.

— Хочется играть с сильными командами, а не со слабыми, но очки за это не дают.

— Вы хотели видеть в сборной Алексея Миранчука и Головина. Они оба получили повреждения. Совпадение?

— 100 процентов. Я с ними разговаривал, расстроены были, все равно хотели приехать. Но смысл? Пол-Европы облетать, сделать МРТ, увидеть повреждение? Хотели увидеться.

— Погостить.

— Да.

— «Монако» и «Торино» предоставили все бумаги, подтверждающие повреждения игроков?

— Да, я их видел.