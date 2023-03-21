Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России Чалова и Уткина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о выборе состава сборной России на мартовский сбор.

— Чернов и Дивеев попали в расширенный состав. Это было ошибкой? Чернов был травмирован, Дивеев только восстановился.

— Не было информации, насколько серьезные травма. Были разговоры, что Дивеев начинает восстанавливаться. Была надежда, что эти игроки могут помочь.

— В сборной нет Чалова и Уткина. Почему?

— Потому что вызвали других игроков: Тюкавина, Соболева и Комличенко.

— Вы считаете, что они лучше?

— Решили, что на данном этапе будем играть с этими футболистами.

— А Уткин? Это связано с тем, как он играет?

— Со всем.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.