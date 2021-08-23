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Карпин прокомментировал выбор состава сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

15:24
Валерий Карпин. Фото РФС
Валерий Карпин. Фото РФС
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе окончательного состава национальной команды на отборочные матчи к чемпионату мира-2022.

 
Опубликован окончательный состав сборной России на&nbsp;ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022.Опубликован окончательный состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022

«В итоговый список вошли 24 полевых игрока и 5 вратарей. Не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров. Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Федора Кудряшова в «Антальяспоре». К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из «Сочи» получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из «Краснодара», который был следующим кандидатом на эту позицию.

Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведенное ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в «Динамо» во время паузы на сборные», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

В сентябре сборная России проведет три матча: против Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214167

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры