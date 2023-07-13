Кафанов считает, что Губерниев хотел уничтожить Карпина в одном из интервью
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что комментатор Дмитрий Губерниев хотел уничтожить Валерия Карпина в интервью, когда специалист только возглавил национальную команду.
«Все знают, как он это делает, но ничего не вышло. После этого вратарский цех «Ростова» написал Георгичу, что гордится им», — цитирует Кафанова Sport24.
Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. В марте этого года национальная команда в товарищеских матчах сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).
Источник: https://sport24.ru/
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