Кафанов считает, что Губерниев хотел уничтожить Карпина в одном из интервью

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что комментатор Дмитрий Губерниев хотел уничтожить Валерия Карпина в интервью, когда специалист только возглавил национальную команду.

«Все знают, как он это делает, но ничего не вышло. После этого вратарский цех «Ростова» написал Георгичу, что гордится им», — цитирует Кафанова Sport24.