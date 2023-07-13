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Сегодня, 10:16

Кафанов рассказал, как ведет себя Карпин после неудачных матчей

Виктория Кравченко
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, что думает о главном тренере Валерии Карпине.

«После неудачной игры все анализирует, а потом забывает переживания и идет дальше. Прет как танк. От него всегда исходит уверенность, и это передается игрокам. Даже если что-то не получается, не унывает, всегда уверен в себе. Думаю, это у Георгича осталось еще с карьеры игрока», — цитирует Кафанова Sport24.

Карпин возглавляет национальную команду и «Ростов». Под его руководством клуб занял 4-е место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-13-pret-kak-tank-kafanov-rasskazal-kak-karpin-vedet-sebya-i-chto-delayet-posle-neudachnykh-matchey
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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