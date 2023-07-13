Кафанов рассказал, как ведет себя Карпин после неудачных матчей

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, что думает о главном тренере Валерии Карпине.

«После неудачной игры все анализирует, а потом забывает переживания и идет дальше. Прет как танк. От него всегда исходит уверенность, и это передается игрокам. Даже если что-то не получается, не унывает, всегда уверен в себе. Думаю, это у Георгича осталось еще с карьеры игрока», — цитирует Кафанова Sport24.

Карпин возглавляет национальную команду и «Ростов». Под его руководством клуб занял 4-е место в чемпионате России по итогам сезона-2022/23.