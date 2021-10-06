Кафанов рассказал о манере Дзюбы исполнять пенальти

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал о том, как тренеры голкиперов раскусили манеру форварда «Зенита» Артема Дзюбы исполнять пенальти.

— То, что Дзюба в прошлом сезоне не забил два пенальти подряд, — тоже результат того, что с его паузами перед ударом Артема раскусили и сказали вратарям стоять до конца?

— Однозначно. Знаю, что «Рубин» точно готовился переиграть Дзюбу на пенальти, — разговаривал с Сережей Козко. Самый важный момент при его ударе — оставаться на двух ногах. То есть вратарь поднимает одну ногу — Артем после паузы бьет под опорную, и туда голкипер прыгнуть уже не может.

Смысл в чем? Сильно пробить он уже не может, потому что остановился и бьет фактически с места. Чаще всего — низом. И даже если в угол, то достать удар можно, потому что он наносится не сильно, не с разбега. Так его и поймали. Артема и Егор Бабурин переиграл, но дали перебить. Думаю, Дзюба в обозримом будущем так бить больше не будет, поскольку он умный нападающий и сделал выводы.

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