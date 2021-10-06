Кафанов — об общении с Черчесовым: «Он больше не считает себя вратарем»
Черчесов больше не считает себя вратарем
08:05
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал об общении с бывшим главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.
— Было ли у вас когда-нибудь глубокое общение о вратарском искусстве со Станиславом Черчесовым?
— Один раз. Потому что он всегда говорит: «Все, я стал тренером, я больше не вратарь». Хоть и говорю ему, что бывших вратарей не бывает, он отвечает: «Нет, нет, все. По вратарям больше говорить не хочу. Уже все забыл, это в прошлом».
Полностью третью часть интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»
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