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Сборная России — о сбое в работе соцсетей: «Теперь все сидим в Twitter!»

21:35
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Пресс-служба сборной России опубликовала сообщение, касающееся сбоя в работе соцсетей.

«Теперь все сидим в Twitter» — говорится в сообщении сборной России.

Массовый сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в их работе. Многие не могут получить доступ к соцсетям. Также есть проблемы у Amazon и TikTok.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/TeamRussia/status/1445092430768914432

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Александр Кравченко все материалы автора

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