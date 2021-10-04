Сборная России — о сбое в работе соцсетей: «Теперь все сидим в Twitter!»

Пресс-служба сборной России опубликовала сообщение, касающееся сбоя в работе соцсетей.

«Теперь все сидим в Twitter» — говорится в сообщении сборной России.

Теперь все сидим в твиттере ? pic.twitter.com/6wUCjpznBx — Сборная России (@TeamRussia) October 4, 2021

Массовый сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в их работе. Многие не могут получить доступ к соцсетям. Также есть проблемы у Amazon и TikTok.