Сборная России — о сбое в работе соцсетей: «Теперь все сидим в Twitter!»
21:35
Пресс-служба сборной России опубликовала сообщение, касающееся сбоя в работе соцсетей.
«Теперь все сидим в Twitter» — говорится в сообщении сборной России.
Массовый сбой произошел в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в их работе. Многие не могут получить доступ к соцсетям. Также есть проблемы у Amazon и TikTok.
Дополнительная информация:
Читайте также
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю