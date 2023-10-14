Кафанов рассказал, кто займет место в воротах сборной России в товарищеском матче с Кенией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, кто займет место в воротах национальной команды в товарищеском матче с Кенией.

В распоряжении главного тренера Валерия Карпина есть три вратаря Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив») и Илья Помазун («Урал»).

«Матвей не будет играть в следующем матче, если ничего не случится. Мы так сразу и планировали — Матвей будет играть с Камеруном, а с Кенией два вратаря. Пока не знаю, кто из них предпочтительнее. 100 процентов, что с первых минут сыграет Илья», — цитирует Кафанова РИА «Новости Спорт».

Матч между сборными России и Кении пройдет 16 октября в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.