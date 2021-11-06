Экс-футболисты сборной России примут участие в экопробеге из Москвы в Санкт-Петербург и помогут детям с тяжелыми заболеваниями

Российский футбольный союз организует автопробег «Наши парни» из Москвы в Санкт-Петербург — бывшие игроки сборной России, а также футболистки женской национальной команды соберут использованные автомобильные покрышки для дальнейшей переработки, а также сыграют в благотворительном матче в поддержку развития оказания паллиативной медицинской помощи детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями, сообщает пресс-служба РФС.

Автобус сборной России с экс-футболистами команды Русланом Пименовым, Дмитрием Сычевым, Динияром Билялетдиновым, а также действующей футболисткой сборной Ириной Подшибякиной и экс-игроком национальной команды, футбольным тренером Еленой Тереховой проедет от Москвы до Петербурга. Игроки поучаствуют в нескольких благотворительных и экологических инициативах, таких как уборка несанкционированной свалки, сбор старых автомобильных покрышек, благотворительный футбольный матч.

Вместе с ними в автопробег отправятся актер театра и кино Ефим Петрунин, а также футбольные блогеры.

9 ноября пройдет благотворительный матч с участием легенд мужской и женской сборной России по футболу в поддержку деятельности Санкт-Петербургского Детского Хосписа и развития паллиативной медицинской помощи детям и взрослым. В матче сыграют участники автопробега, а также легенды сборной России Егор Титов и Дмитрий Аленичев.

Автопробег начнется в воскресенье, 7 ноября.