Экс-футболисты сборной России примут участие в экопробеге из Москвы в Санкт-Петербург и помогут детям с тяжелыми заболеваниями
Российский футбольный союз организует автопробег «Наши парни» из Москвы в Санкт-Петербург — бывшие игроки сборной России, а также футболистки женской национальной команды соберут использованные автомобильные покрышки для дальнейшей переработки, а также сыграют в благотворительном матче в поддержку развития оказания паллиативной медицинской помощи детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями, сообщает пресс-служба РФС.
Автобус сборной России с экс-футболистами команды Русланом Пименовым, Дмитрием Сычевым, Динияром Билялетдиновым, а также действующей футболисткой сборной Ириной Подшибякиной и экс-игроком национальной команды, футбольным тренером Еленой Тереховой проедет от Москвы до Петербурга. Игроки поучаствуют в нескольких благотворительных и экологических инициативах, таких как уборка несанкционированной свалки, сбор старых автомобильных покрышек, благотворительный футбольный матч.
Вместе с ними в автопробег отправятся актер театра и кино Ефим Петрунин, а также футбольные блогеры.
9 ноября пройдет благотворительный матч с участием легенд мужской и женской сборной России по футболу в поддержку деятельности Санкт-Петербургского Детского Хосписа и развития паллиативной медицинской помощи детям и взрослым. В матче сыграют участники автопробега, а также легенды сборной России Егор Титов и Дмитрий Аленичев.
Автопробег начнется в воскресенье, 7 ноября.
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