Ильзат Ахметов: «Хотелось бы продолжить свою карьеру так же, как и Головин»
Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов в интервью «Известиям» признался, что хочет перейти в европейский клуб.
— Пример Головина заразителен? Не хотите в сильный европейский чемпионат?
— Конечно, на Головина стоит обратить внимание. Сейчас он один из лидеров сборной и своего клуба. Так что хотелось бы продолжить свою карьеру так же.
— Выступления в «Монако» помогают его прогрессу? Рост ощущается?
— Безусловно, Французская лига входит в пятерку сильнейших чемпионатов Европы. Нет никаких сомнений, что Головин там растет.
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