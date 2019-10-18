Ильзат Ахметов: «Хотелось бы продолжить свою карьеру так же, как и Головин»

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов в интервью «Известиям» признался, что хочет перейти в европейский клуб.

— Пример Головина заразителен? Не хотите в сильный европейский чемпионат?

— Конечно, на Головина стоит обратить внимание. Сейчас он один из лидеров сборной и своего клуба. Так что хотелось бы продолжить свою карьеру так же.

— Выступления в «Монако» помогают его прогрессу? Рост ощущается?

— Безусловно, Французская лига входит в пятерку сильнейших чемпионатов Европы. Нет никаких сомнений, что Головин там растет.

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