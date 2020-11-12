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Игрушки «наблюдают» с трибуны за матчем Молдавия — Россия

20:59
Игрушки на трибунах. Фото AFP
Игрушки на трибунах. Фото AFP
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Вместо зрителей на трибунах стадиона «Зимбру» в Кишиневе во время матча Молдавия — Россия находятся игрушки. Из-за пандемии коронавируса игра проходит без зрителей.

После первого тайма счет в матче равный — 0:0.

Молдавия — Россия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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