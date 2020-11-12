Игрушки «наблюдают» с трибуны за матчем Молдавия — Россия
20:59
Вместо зрителей на трибунах стадиона «Зимбру» в Кишиневе во время матча Молдавия — Россия находятся игрушки. Из-за пандемии коронавируса игра проходит без зрителей.
Пс, просыпайтесь ? Там первый тайм закончился. По нулям#МолдавияРоссия pic.twitter.com/a7PZTLQD0Z— Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 12, 2020
После первого тайма счет в матче равный — 0:0.
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