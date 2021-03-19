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Игроки «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и «Краснодара» присоединились к тренировкам сборной России в Сочи

11:43
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Сборная России начала подготовку к матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

«Начинаем вторую тренировку в Сочи! К команде присоединились игроки «Локомотива», «Спартака», «Краснодара» и «Динамо», — сообщается в Twitter национальной команды.

Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года




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