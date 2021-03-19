Игроки «Локомотива», «Динамо», «Спартака» и «Краснодара» присоединились к тренировкам сборной России в Сочи

Сборная России начала подготовку к матчам отборочного турнира ЧМ-2022.

«Начинаем вторую тренировку в Сочи! К команде присоединились игроки «Локомотива», «Спартака», «Краснодара» и «Динамо», — сообщается в Twitter национальной команды.

Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).