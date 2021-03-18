Пресс-служба сборной России в своем Twitter опубликовала совместное фото полузащитников Далера Кузяева и Ильзата Ахметова.

«Клубные страсти — в сторону, когда наши парни в сборной», — говорится в сообщении.

Вчера, 17 марта, в матче 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» (2:3) Ахметов наступил шипами на ногу Кузяева и после просмотра ВАР был удален. Позже игрок «армейцев» извинился за инцидент.

Сегодня, 18 марта, Кузяев рассказал, что он принял извинения хавбека ЦСКА и между ними все в порядке.