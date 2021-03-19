Зобнин присоединится к сборной России после обследования в Москве
11:49
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пройдет МРТ в Москве перед тем, как прилететь в расположение сборной России в Сочи.
27-летний россиянин пропустит тренировку сборной, но должен присоединиться к команде во второй половине дня. Зобнин получил повреждение в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (5:1).
Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).
(Игорь Рабинер)
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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