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Зобнин присоединится к сборной России после обследования в Москве

11:49
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пройдет МРТ в Москве перед тем, как прилететь в расположение сборной России в Сочи.

27-летний россиянин пропустит тренировку сборной, но должен присоединиться к команде во второй половине дня. Зобнин получил повреждение в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (5:1).

Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

(Игорь Рабинер)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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