Зобнин присоединится к сборной России после обследования в Москве

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин пройдет МРТ в Москве перед тем, как прилететь в расположение сборной России в Сочи.

27-летний россиянин пропустит тренировку сборной, но должен присоединиться к команде во второй половине дня. Зобнин получил повреждение в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (5:1).

Российской команде предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

(Игорь Рабинер)