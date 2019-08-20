Игорь Акинфеев: «Принял решение уйти из сборной до чемпионата мира. И никого я не огорчал»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на пресс-конференции в Москве рассказал о росте своей популярности после чемпионата мира-2018. При этом он еще раз подтвердил, что решение уйти из сборной России принял до старта турнира летом 2018 года.

— Пятнадцать лет вы провели в сборной России. Когда приняли решение завершить выступления в сборной? Вы же понимали, что огорчите своих поклонников? — вопрос голкиперу.

— Принял решение уйти из сборной до чемпионата мира. Знали только родители и семья. Никого я не огорчал. Продолжаю играть за ЦСКА.

— После чемпионата мира вы стали более популярным?

— Да. Не только у детей, но и у бабушек и дедушек. Знать, что даже бабушки болели у экранов, очень приятно. Чемпионат мира дал хороший толчок к объединению болельщиков сборной. Даже на Сан-Марино приходит полный стадион.

— Сколько еще будет играть за ЦСКА?

— Не планирую пока так далеко. Мой контракт действует еще два года. (Елена Григорьевская)