Игнатов: «Попадание в расширенный список сборной — сигнал, что работаю в правильном направлении»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о своем попадании в расширенный состав сборной России.

«Прежде всего, надо отметить то, что меня заметили. Это одновременно приятно и важно для развития. Есть хороший сигнал. Значит, работаем в правильном направлении. Просто нужно прибавлять», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

Ранее Игнатов попал в расширенный список сборной России на сборы команды в марте, но не вошел в окончательный состав.