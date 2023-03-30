Чернышов порассуждал о мотивации Карпина продолжать тренировать сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, что думает о мотивации Валерия Карпина продолжать тренировать сборную России. Ранее специалист сказал, что не держится за свое место в команде.

«Если говорить о мотивации Карпина тренировать сборную, то я знаю Валерия Георгиевича. Он человек, который привык добиваться максимальных результатов на футбольном поле и в качестве тренера. Думаю, что ему задавали вопрос не по делу, поэтому он ответил, что не держится за работу в сборной», — цитирует Чернышова Metaratings.ru.