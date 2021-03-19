Бывший тренер «Динамо» Хохлов отреагировал на травму Зобнина
Экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал «СЭ» травму полузащитника «Спартака» и сборной России Романа Зобнина.
«Безусловно, в команде должны быть замены в такой команде. Даже игрокам, которые не первый раз вызываются в сборную. Для «Спартака» лучше, когда игроки не получают травму. Но в таких случаях клуб всегда выступает за то, чтобы он восстанавливался в клубе, а не в сборной», — сказал Хохлов «СЭ».
Ранее, 19 марта, стало известно, что Зобнин прошел медобследование в связи с травмой, полученной в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (5:1). Врачи сборной России изучили полученные данные и решили, что для лечения мышечного повреждения хавбеку потребуется более 10 дней. В связи с этим было принято решение не вызывать его в расположение сборной в Сочи.
(Константин Колмаков)
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