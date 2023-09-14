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Глебов: «Интенсивность в матче с Катаром была выше, чем в РПЛ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Данил Глебов считает, что в товарищеских матчах против Ирана и Катара интенсивность была выше, чем в матчах чемпионата России.

«В первые 20-25 минут мы хорошо играли. Если бы забили в тех моментиках, которые были, я думаю, игра по-другому сложилась бы. Понятно, что игра с Катаром была для нас непростой. Все равно видно, что по интенсивности все у нас побыстрее, чем в чемпионате. Хотя в матче с Ираном интенсивность была еще более высокая. В Катаре она была пониже, но все равно выше, чем в РПЛ. Наверное, поэтому немножко тяжеловато нам было. Если первые 20-25 минут сыграли хорошо, то потом были проблемы, потому что подсели, подустали и отдали инициативу сопернику.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1). В марте сборные России и Ирана сыграли вничью — 1:1.

12&nbsp;сентября. Россия сыграла вничью с&nbsp;Катаром (1:1). В&nbsp;атаке Федор Чалов. Наконец-то сборная России играет с желанием. Спасение с Катаром это доказало
Источник: https://iz.ru/1573593/aleksei-fomin/dazhe-v-kontce-matcha-s-katarom-golovin-ne-brosil-vesla-rabotal
Данил Глебов
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