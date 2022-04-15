Узбекский судья Ирматов назвал самого безумного тренера и рассказал, почему во время ЧМ уходил в перерыве с поля, обнявшись с Роббеном

Знаменитый футбольный судья из Узбекистана, рекордсмен чемпионатов мира (11 матчей), а ныне первый вице-президент футбольной ассоциации страны Равшан Ирматов в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру назвал самого безумного тренера, которого видел в своей карьере, и рассказал, почему во время матча чемпионата мира уходил в перерыве с поля, обнявшись с Арьеном Роббеном.

— Кто самый безумный из тренеров, с которыми вы как судья сталкивались?

— Наверное, Марадона. Он мог быть и джентльменом, и шоуменом, и агрессором — и все это в одном матче.

— Он же вам после матча, на котором вы работали, руку пожал?

— Да. После поражения 0:4 Аргентины от Германии на ЧМ-2010! Когда тренер, чья команда проигрывает с крупным счетом, подходит к судье, жмет ему руку и говорит, что никаких проблем с судейством не было, — это очень приятно.

— Судьи терпеть не могут симулянтов. Кто для вас самый неприятный в этом отношении игрок? Неймар?

— Неймар и Роббен. С Роббеном был такой случай, когда я обслуживал четвертьфинал ЧМ-2014 Голландия — Коста-Рика. Я проанализировал матчи голландцев и увидел, что Роббен часто старался симулировать. И у него красиво получалось, судьи «велись». Перед матчем, в тоннеле, говорю ему: «Арьен, я смотрел твои предыдущие игры, и ты симулировал по паре раз в каждой. Ты же топовый футболист, на тебя молодежь смотрит! Давай сегодня без этого!»

Во время игры я пристально за ним следил, всегда старался находиться рядом. Заканчивается первый тайм, Роббен меня окликает и смеется: «Рэф! Я пару раз хотел «нырнуть», но смотрю — ты рядом со мной!» Есть даже фотография, где мы, обнявшись и смеясь, уходим с поля. В оставшееся время он даже не пытался «нырять».