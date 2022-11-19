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Карпин пошутил о поддержке перед игрой с Узбекистаном: «Шомуродов написал»

Карпин поделился мыслями перед товарищеским матчем против Узбекистана
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями перед товарищеским матчем против Узбекистана.

— Сергей Карасев судил игру Узбекистан — Казахстан и он говорил, что судьи пишут ему слова поддержки. Вам пишут?

— Ну да. Шомуродов, например. А если серьезно, когда общаешься с европейскими журналистами или с бывшими партнерами — они поддерживают. Может быть, только в личных беседах, но говорят. Говорят, что спорт должен быть вне политики.

— Помните матч 1991 года, в котором вы играли?

— Помню, что играли тут и проиграли. Андрей Пятницкий забил тогда. Не очень приятно, так как прошло 30 лет и я понимаю, что совсем старый. А приезжать сюда приятно. Ташкент, как и Душанбе сильно изменился, но к футболу это мало имеет отношение.

Матч Узбекистан — Россия пройдет на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало — в 15.00 мск.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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