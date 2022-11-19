Карпин рассказал о встрече с Шомуродовым перед матчем Узбекистан — Россия
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с экс-нападающим «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдором Шомуродовым.
— Вы вчера встречались с Шомуродовым. О чем говорили?
— Я сказал ему, что надо играть постоянно. Понятно, что хотелось бы в топ-клубе, но, если таких предложений не будет, надо просто играть, так как он находится в рассвете сил.
— Можете ли вы предугадать план тренера Узбекистана, который использует разные схемы?
— Не могу сказать, что каждую игру Узбекистан играет по разной схеме. С командами более равными по одной, против более слабых в другой формации. Думаю, примерно такая же расстановка будет, как в матче против Казахстана.
— Если бы матч был в Москве, вы бы пригласили Миранчука и Головина?
— Нет. Они сейчас восстанавливаются после тяжелого сезона. Смотреть на них лишний раз смысла нет. Вызвали молодых, с которыми хотим познакомиться.
— На сколько оптимальный состав сборной России?
— В процентном отношении определить не могу, но состав будет другой, нежели в игре с Таджикистаном.
Матч Узбекистан — Россия пройдет 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало — в 15.00 мск.