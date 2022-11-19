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Карпин рассказал о встрече с Шомуродовым перед матчем Узбекистан — Россия

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с экс-нападающим «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдором Шомуродовым.

— Вы вчера встречались с Шомуродовым. О чем говорили?

— Я сказал ему, что надо играть постоянно. Понятно, что хотелось бы в топ-клубе, но, если таких предложений не будет, надо просто играть, так как он находится в рассвете сил.

— Можете ли вы предугадать план тренера Узбекистана, который использует разные схемы?

— Не могу сказать, что каждую игру Узбекистан играет по разной схеме. С командами более равными по одной, против более слабых в другой формации. Думаю, примерно такая же расстановка будет, как в матче против Казахстана.

— Если бы матч был в Москве, вы бы пригласили Миранчука и Головина?

— Нет. Они сейчас восстанавливаются после тяжелого сезона. Смотреть на них лишний раз смысла нет. Вызвали молодых, с которыми хотим познакомиться.

— На сколько оптимальный состав сборной России?

— В процентном отношении определить не могу, но состав будет другой, нежели в игре с Таджикистаном.

Матч Узбекистан — Россия пройдет 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте. Начало — в 15.00 мск.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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