Полузащитник сборной России Литвинов рассказал об атмосфере в команде: «Хотим абстрагироваться, не читать новости»

Полузащитник сборной России Руслан Литвинов рассказал, как проходит подготовка к товарищескому матчу против сборной Узбекистана.

— Посмотрели соперника, подготовились к сопернику.

— Многие критично отзывались о матче с Таджикистаном. Вы обращали на это внимание?

— Хотим абстрагироваться, не читать новости и выполняем установку.

— Какое настроение в команде в связи с тем, что сборную отстранили от матчей?

— Нормально, все на позитиве. Мы стремимся принимать участие в международных встречах. Понятно, что играть с европейскими сборными не можем, но тут тоже сильные команды, с которыми интересно играть.