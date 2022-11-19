Полузащитник сборной России Литвинов рассказал об атмосфере в команде: «Хотим абстрагироваться, не читать новости»
Полузащитник сборной России Руслан Литвинов рассказал, как проходит подготовка к товарищескому матчу против сборной Узбекистана.
— Посмотрели соперника, подготовились к сопернику.
— Многие критично отзывались о матче с Таджикистаном. Вы обращали на это внимание?
— Хотим абстрагироваться, не читать новости и выполняем установку.
— Какое настроение в команде в связи с тем, что сборную отстранили от матчей?
— Нормально, все на позитиве. Мы стремимся принимать участие в международных встречах. Понятно, что играть с европейскими сборными не можем, но тут тоже сильные команды, с которыми интересно играть.
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