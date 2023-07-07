Главный тренер сборной Казахстана хотел бы провести матч с Россией в начале 2024 года

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, есть ли вероятность проведения товарищеского матча против команды России.

«В этом году товарищеская игра никак не ляжет в календарь, потому что у нас впереди еще шесть матчей. Так что сыграть возможно будет только в начале следующего года, там будут окна для матча. Хотел бы провести такую игру? Если будет возможность, почему бы нет? Я всегда за то, чтобы играть с достойными соперниками. Сборная России — сильная команда», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Следующий матч сборной Казахстана в рамках квалификации к Евро-2024 пройдет 7 сентября в Астане против Финляндии.

После 4 туров Казахстан с 9 очками занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).