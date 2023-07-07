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Сегодня, 19:52

Главный тренер сборной Казахстана хотел бы провести матч с Россией в начале 2024 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, есть ли вероятность проведения товарищеского матча против команды России.

«В этом году товарищеская игра никак не ляжет в календарь, потому что у нас впереди еще шесть матчей. Так что сыграть возможно будет только в начале следующего года, там будут окна для матча. Хотел бы провести такую игру? Если будет возможность, почему бы нет? Я всегда за то, чтобы играть с достойными соперниками. Сборная России — сильная команда», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Следующий матч сборной Казахстана в рамках квалификации к Евро-2024 пройдет 7 сентября в Астане против Финляндии.

После 4 туров Казахстан с 9 очками занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glavny-j-trener-sbornoj-kazahstana-hotel-by-provesti-match-s-rossiej-v-nachale-2024-goda/
Магомед Адиев
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