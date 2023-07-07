Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:00

Генсек РФС Митрофанов: «Переход в Азию ничего не дает»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что переход в Азию ничего не изменит.

— Мы находимся в ожидании. Кто же сказал нет переходу в Азию?

— Переход в Азию ничего не дает. Ключевой вопрос — снятие запрета ФИФА участвовать сборной в международных соревнованиях. Мы могли перейти в Азию, играть в Кубке Азии, но не участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИФА.

— В пляжном футболе появляется больше соперников, мы играли с Ираком и Ираном. Блокада постепенно снимается?

— Мы уже говорим о том, что у нас был турнир развития с европейскими командами. Мы работаем для того, чтобы постепенно расширять палитру турниров. Женская сборная сыграла два матча с Китаем, скоро будет играть два матча с Ираном в России.

— Нет ощущения, что руководство УЕФА гораздо жестче настроено к России, чем руководство ФИФА? Как говорил господин Сорокин.

— Сложно толковать его слова. Наверное, это логично. УЕФА объединяет позицию многих европейских стран для решения текущей ситуации. ФИФА в этом плане более сбалансированна. У них совершенно разные точки зрения.

РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
7
3
Читайте также
Экоактивисты чуть не сорвали матч экс-россиянке. Акция протеста с конфетти помешала ей выиграть
Охрана баскетболиста НБА избила Бритни Спирс. Звезда подала заявление в полицию
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
На Урале после употребления алкоголя госпитализировали 10 детей
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Генсек РФС: «Уверенность в возвращении к отбору на ЧМ-2026 повысилась бы, если бы с нас сняли запреты»
Митрофанов: «Для ФИФА не существует принципиальной разницы, в какой конфедерации будет РФС»
Митрофанов: «Единственный шанс попасть на чемпионат мира — остаться в УЕФА»
Терентьев: «Международный паралимпийский комитет может выдвинуть особые условия при допуске россиян»
Украина обратилась в УЕФА по поводу вызова Карасева на сбор судей
Чешский журналист Форейт отреагировал на слова Гашека в адрес России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В РФС заявили, что товарищеский матч Катар — Россия должен пройти в Дохе 12 сентября
Новости
RSS RSS
Все новости