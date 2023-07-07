Генсек РФС Митрофанов: «Переход в Азию ничего не дает»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что переход в Азию ничего не изменит.

— Мы находимся в ожидании. Кто же сказал нет переходу в Азию?

— Переход в Азию ничего не дает. Ключевой вопрос — снятие запрета ФИФА участвовать сборной в международных соревнованиях. Мы могли перейти в Азию, играть в Кубке Азии, но не участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИФА.

— В пляжном футболе появляется больше соперников, мы играли с Ираком и Ираном. Блокада постепенно снимается?

— Мы уже говорим о том, что у нас был турнир развития с европейскими командами. Мы работаем для того, чтобы постепенно расширять палитру турниров. Женская сборная сыграла два матча с Китаем, скоро будет играть два матча с Ираном в России.

— Нет ощущения, что руководство УЕФА гораздо жестче настроено к России, чем руководство ФИФА? Как говорил господин Сорокин.

— Сложно толковать его слова. Наверное, это логично. УЕФА объединяет позицию многих европейских стран для решения текущей ситуации. ФИФА в этом плане более сбалансированна. У них совершенно разные точки зрения.