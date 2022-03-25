Карпин: «Что «Краснодару» даст третье место? Строчку в «Википедии»?»

Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин рассказал журналистам о мотивации игроков ростовской команды.

— Было бы интересно тренировать «Ростов», у которых 8 матчей ничего бы не значили? Какая мотивация?

— Такая же, как и сейчас. «Спартак» — «Краснодар» недавно играли. Давайте признаем, что эти клубы сейчас ни на что не претендуют. «Краснодар» может зацепиться за тройку? А что это дает? Строчку в «Википедии»? Здорово. Значит, «Краснодар» борется за строчку в «Википедии». Никто ни за что в этих клубах уже не борется, а матч был хороший! Разве его не надо было проводить?