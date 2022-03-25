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Сегодня, 19:05

Карпин: «Что «Краснодару» даст третье место? Строчку в «Википедии»?»

Карпин рассказал о мотивации футболистов «Ростова»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин рассказал журналистам о мотивации игроков ростовской команды.

— Было бы интересно тренировать «Ростов», у которых 8 матчей ничего бы не значили? Какая мотивация?

— Такая же, как и сейчас. «Спартак» — «Краснодар» недавно играли. Давайте признаем, что эти клубы сейчас ни на что не претендуют. «Краснодар» может зацепиться за тройку? А что это дает? Строчку в «Википедии»? Здорово. Значит, «Краснодар» борется за строчку в «Википедии». Никто ни за что в этих клубах уже не борется, а матч был хороший! Разве его не надо было проводить?

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Франция
Кот-д`Ивуар

ТБ 2.5

21%

1.90

П1

19%

1.39

X2

11%

3.00
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
Валерий Карпин
ФК Краснодар
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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