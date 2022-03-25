Карпин рассказал об атмосфере в сборной России на сборе в Новогорске
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об атмосфере в команде на сборах.
— Как ребята чувствуют себя психологически?
— Понятно, что отношение к этому сбору у нас другое. Теории стало меньше. Более расслаблено все. Но это нормально и хорошо. Мы проводим тренировки.
— Кто сильнее всех переживает за стыки?
— Уже все пережили. Все поплакали, порасстраивались. Сейчас все нормально.
— Аршавин не видит смысла в этих сборах.
— Ну это он так считает. Чтобы игроки делали? Отдыхали 3-4 дня? Если есть риски травм, то пусть тогда в футбол не играют. Не будет завтра заруб. Просто хочется посмотреть на всех. Нагрузка будет распределена. Сыграют завтра по тайму все.
— На кого хотите посмотреть из молодежки?
— На всех.
Сбор в Новогорске проходит с 21 по 27 марта.