Карпин рассказал об атмосфере в сборной России на сборе в Новогорске

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал об атмосфере в команде на сборах.

— Как ребята чувствуют себя психологически?

— Понятно, что отношение к этому сбору у нас другое. Теории стало меньше. Более расслаблено все. Но это нормально и хорошо. Мы проводим тренировки.

— Кто сильнее всех переживает за стыки?

— Уже все пережили. Все поплакали, порасстраивались. Сейчас все нормально.

— Аршавин не видит смысла в этих сборах.

— Ну это он так считает. Чтобы игроки делали? Отдыхали 3-4 дня? Если есть риски травм, то пусть тогда в футбол не играют. Не будет завтра заруб. Просто хочется посмотреть на всех. Нагрузка будет распределена. Сыграют завтра по тайму все.

— На кого хотите посмотреть из молодежки?

— На всех.

Сбор в Новогорске проходит с 21 по 27 марта.