Караваев рассказал о восстановлении от травмы, из-за которой он пропускает сбор сборной России

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о восстановлении от травмы, из-за которой он пропускает учебно-тренировочный сбор сборной России.

«Поговорили с Валерием Георгиевичем и решили, что эту неделю я буду работать в Питере — в двухразовом режиме. Что я и делаю.

Конечно, в теме всех новостей о сборной. Повлиять на отношение к России в мировом футболе мы не можем. Но можем работать над собой — еще больше, чем раньше. Хочу быть готовым к официальным матчам в любой момент — и с «Зенитом» в еврокубках, и со сборной. Когда бы это ни произошло!» — приводит пресс-служба сборной России слова Караваева.

Сборная России проводит сбор в Москве с 21 по 27 марта. В состав команды вошли 27 футболистов.