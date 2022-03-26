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Сегодня, 12:21

Караваев рассказал о восстановлении от травмы, из-за которой он пропускает сбор сборной России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о восстановлении от травмы, из-за которой он пропускает учебно-тренировочный сбор сборной России.

«Поговорили с Валерием Георгиевичем и решили, что эту неделю я буду работать в Питере — в двухразовом режиме. Что я и делаю.
Конечно, в теме всех новостей о сборной. Повлиять на отношение к России в мировом футболе мы не можем. Но можем работать над собой — еще больше, чем раньше. Хочу быть готовым к официальным матчам в любой момент — и с «Зенитом» в еврокубках, и со сборной. Когда бы это ни произошло!» — приводит пресс-служба сборной России слова Караваева.

Сборная России проводит сбор в Москве с 21 по 27 марта. В состав команды вошли 27 футболистов.

Источник: https://t.me/teamrussia/1692

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Англия
Швейцария

П1

23%

1.75

ИТБ1 (1.5)

16%

1.95

Обе забьют - да

15%

2.07
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Нидерланды
Дания

П1

18%

1.90

Обе забьют - да

17%

1.92

ТБ 2.0

13%

1.52
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Франция 2
Кот-д`Ивуар 1
Матч завершен

ТБ 2.5

21%

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П1

19%

1.39

X2

11%

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Вячеслав Караваев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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