Хорватское издание Sportske Novosti выпустило материал, посвященный бывшему капитану сборной России Роману Широкову.

«Главный алкоголик современного футбола. Пил 60 дней подряд, скитался, а затем стал капитаном» — гласит заголовок статьи.

— Бывший капитан сборной России и один из лучших российских полузащитников Роман Широков мог сделать еще более успешную карьеру, если бы не испытывал проблем с алкоголем, — говорится в статье. — Определенно, он был одним из главных пьяниц среди футболистов. Он пристрастился к алкоголю в 21 год, в период, когда надо было работать в полную силу, однако он чаще проводил время в баре, чем на поле.

— В какой-то момент у меня были серьезные проблемы, водка и виски едва ли не стоили мне жизни, однако я осознал, что у меня проблемы и не хотел умирать молодым, — приводятся в статье слова Широкова. — Я был ужасно расстроен, когда меня отправили из ЦСКА в аренду в «Торпедо-ЗИЛ». Потом ко мне приехал друг, мы с ним скитались по стране два месяца, пили виски и водку. Мы делали вообще все, что угодно, правда, я уже мало что из этого помню. Моя жизнь изменилась после женитьбы, я справился со своим пороком.

Широков завершил карьеру футболиста в 2016 году.